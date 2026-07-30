Юрист ответил, в каком случае перевод на счет Дурова не грозит наказанием Юрист Русяев: возврат личного долга Дурову не будет финансированием терроризма

Возврат личного долга предпринимателю Павлу Дурову не будет финансированием терроризма, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, наказание за перевод на счет бизнесмену последует, если будет доказано, что деньги предназначались для поддержки терроризма.

Утверждение, что любой перевод Дурову автоматически станет финансированием терроризма, требует уточнения. Заморозка по перечню и уголовная статья о финансировании терроризма представляют собой разные механизмы. Заморозка действует уже сейчас в силу самого факта включения в перечень. Чтобы перевод стороннего человека в адрес Дурова признали финансированием терроризма в уголовно правовом смысле, следствию нужно доказать, что деньги предназначались именно для поддержки террористической деятельности. Обычная оплата услуг или личного долга под такую квалификацию не подпадает, ― сказал Русяев.

Юрист отметил, Дурову предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», и он также объявлен международный розыск. Это отдельное дело, которое не зависит от перечня Росфинмониторинга и заморозки счетов, уточнил он. За пределами России сам факт включения в российский перечень зарубежные банки замораживать активы Дурова не обязывает, резюмировал собеседник.

О внесении Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом стало известно сегодня, 30 июля. В ведомстве отметили, что бизнесмен расположен в соответствующем списке под номером 6895.