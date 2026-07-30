Четыре человека пострадали в результате ДТП при попытке обгона В Ростовской области в результате ДТП пострадали четыре человека

Водитель и три пассажира автомобиля Ford Transit получили травмы в результате аварии на трассе в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. Отмечается, что инцидент произошел на встречной полосе при попытке обгона другого транспортного средства.

Водитель, управляя автомобилем Ford Transit, по предварительным данным, при начале выполнения маневра обгона в месте, где это не запрещено ПДД РФ, не убедился в безопасности и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Kia. В результате ДТП получили травмы и доставлены в больницу четыре человека: водитель автомобиля Ford и его пассажиры 1958, 1959 и 1991 годов рождения, — говорится в сообщении.

Ранее на внутренней стороне МКАД в районе 30-го километра произошло смертельное ДТП с пятью автомобилями. К месту происшествия прибыл вертолет санитарной авиации для эвакуации пострадавших.

До этого в селе Успеновка Ставропольского края при столкновении двух автомобилей травмы получили водитель и трое детей. Авария произошла днем 30 июля. В ведомстве отметили, что по итогам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.