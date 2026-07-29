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29 июля 2026 в 10:29

Около 60 беспилотников и ракеты сбили над российским регионом за ночь

Слюсарь сообщил об уничтожении около 60 БПЛА и ракет над Ростовской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Около 60 беспилотников и ракеты Вооруженных сил Украины были уничтожены над Ростовской областью минувшей ночью, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на канале в мессенджере МАКС. Массированной воздушной атаке подверглись Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и несколько районов региона.

Ростовская область сегодня ночью вновь подвергалась массированной воздушной атаке. Уничтожено около шести десятков БПЛА и ракеты в городах Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четырех районах области — Тарасовском, Каменском, Октябрьском (сельском), Матвеево-Курганском, Таганрогском заливе, — написал он.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что силы ПВО за сутки уничтожили над областью 120 украинских беспилотников самолетного типа. Он уточнил, что в отражении атаки участвовали подразделения Минобороны РФ, бригада «БАРС-Брянск», транспортная полиция и Росгвардия.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что ВСУ за сутки 91 раз атаковали Белгород и еще 15 муниципалитетов региона. По его данным, погибли четыре человека, еще 46 пострадали.

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