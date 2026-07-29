Российский регион атаковали 120 дронов ВСУ за сутки Над Брянской областью уничтожили 120 украинских беспилотников за сутки

За сутки силы ПВО уничтожили 120 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале. Все дроны были самолетного типа.

Подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 120 вражеских БПЛА, — написал Ковальчук.

Ранее стало известно, что в результате ударов ВСУ по трем районам Брянской области пострадали три человека. Женщина была ранена при атаке БПЛА на предприятие в Стародубском районе. Двое мужчин пострадали от удара дронов в Климовском и Унечском районах.

До этого сообщалось, что четыре человека пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. Еще одна пострадавшая получила ранения в Юнокоммунаровске, а в Кировском БПЛА атаковал легковой автомобиль с девушкой внутри.