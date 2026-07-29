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29 июля 2026 в 09:56

Российский регион атаковали 120 дронов ВСУ за сутки

Над Брянской областью уничтожили 120 украинских беспилотников за сутки

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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За сутки силы ПВО уничтожили 120 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале. Все дроны были самолетного типа.

Подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 120 вражеских БПЛА, — написал Ковальчук.

Ранее стало известно, что в результате ударов ВСУ по трем районам Брянской области пострадали три человека. Женщина была ранена при атаке БПЛА на предприятие в Стародубском районе. Двое мужчин пострадали от удара дронов в Климовском и Унечском районах.

До этого сообщалось, что четыре человека пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. Еще одна пострадавшая получила ранения в Юнокоммунаровске, а в Кировском БПЛА атаковал легковой автомобиль с девушкой внутри.

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