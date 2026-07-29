Российский регион атаковали 120 дронов ВСУ за сутки

За сутки силы ПВО уничтожили 120 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале. Все дроны были самолетного типа.
Подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 120 вражеских БПЛА, — написал Ковальчук.
Ранее стало известно, что в результате ударов ВСУ по трем районам Брянской области пострадали три человека. Женщина была ранена при атаке БПЛА на предприятие в Стародубском районе. Двое мужчин пострадали от удара дронов в Климовском и Унечском районах.
До этого сообщалось, что четыре человека пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. Еще одна пострадавшая получила ранения в Юнокоммунаровске, а в Кировском БПЛА атаковал легковой автомобиль с девушкой внутри.