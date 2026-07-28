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28 июля 2026 в 09:37

Власти раскрыли число пострадавших от ударов ВСУ в Брянской области

Три человека пострадали от ударов ВСУ в Брянской области

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В результате ударов ВСУ по трем районам Брянской области пострадали три человека, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram-канале. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В Стародубском районе в результате атаки БПЛА на предприятие ранена женщина. В Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина. В Унечском районе беспилотник ударил по автопоезду — ранен мужчина. Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь, — написал Ковальчук.

Врио губернатора региона 27 июля сообщил, что в Брянской области в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. В селе Старый Ропск Климовского района дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль, ранив местного жителя, которому оказали помощь. Еще один удар пришелся по территории тракторного стана около села Понуровка Стародубского района, где также пострадал местный житель.

До этого сообщалось, что ночная атака ВСУ с применением беспилотников привела к гибели двух жителей Ростова-на-Дону, они были семейной парой. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.

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