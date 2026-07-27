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27 июля 2026 в 09:09

Мирные жители пострадали в результате атак ВСУ в Брянской области

Два человека получили ранения в результате атак БПЛА в Брянской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Брянской области в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале на платформе МАКС. В селе Старый Ропск Климовского района дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль, ранив местного жителя, которому оказали помощь.

В результате атаки дрона-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Старый Ропск Климовского района получил ранение местный житель. Пострадавшему оказана медицинская помощь, — следует из сообщения.

Еще один удар пришелся по территории тракторного стана около села Понуровка Стародубского района, где также пострадал местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Всего за минувшие сутки средствами ПВО над регионом уничтожено 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, уточнил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что ночная атака ВСУ с применением беспилотников привела к гибели двух жителей Ростова-на-Дону, они были семейной парой. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.

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