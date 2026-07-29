Раскрыт масштаб атаки ВСУ на Белгородскую область ВСУ за сутки 91 раз атаковали Белгород и область

Вооруженные силы Украины 91 раз атаковали территорию Белгорода и еще 15 муниципалитетов Белгородской области за сутки, при этом четыре раза применена авиация, РСЗО и артиллерия, один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. В результате атак погибли четыре мирных жителя, еще 46 пострадали.

За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Противник совершил четыре обстрела с применением авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии, также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА, — говорится в сообщении.

Семь раненых находятся в тяжелом состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. При необходимости они будут переведены в федеральные клиники. За последние сутки над Белгородской областью сбиты и подавлены 128 беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Белгородском регионе в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ погиб мирный житель. В поселке Октябрьский украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал грузовой автомобиль. Водитель транспортного средства получил смертельные ранения и скончался до прибытия медицинских служб.