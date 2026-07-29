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29 июля 2026 в 08:07

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Белгородском округе в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель, сообщает оперштаб Белгородской области в МАКСе. Рано утром в районе поселка Октябрьский украинский FPV-дрон нанес точечный удар по грузовому автомобилю.

От полученных ранений водитель транспортного средства скончался на месте до прибытия медиков. В результате взрыва и последующего пожара машина была полностью уничтожена.

Ранее в Рязанской области после атаки беспилотников госпитализировали шесть человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают им необходимую помощь. Жителей региона призвали не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать о них по номеру 112.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. Еще одна пострадавшая получила ранения в Юнокоммунаровске, а в Кировском БПЛА атаковал с легковой автомобиль с девушкой внутри.

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