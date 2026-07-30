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30 июля 2026 в 20:27

Стало известно о смерти легенды российского баскетбола

Ушел из жизни легендарный российский баскетболист Иван Едешко

Иван Едешко Иван Едешко Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко скончался в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе ПБК ЦСКА. Легендарный спортсмен навсегда вошел в историю благодаря своему пасу на победный бросок Александра Белова в финале мюнхенской Олимпиады против США (51:50).

От имени игроков, тренеров, работников и болельщиков нашего клуба выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича. Прощай, легенда, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России сообщили о гибели 55-летнего мастера спорта СССР по вольной борьбе и заслуженного тренера Кирилла Павлова. По данным организации, спортсмен утонул во время купания в реке.

Кроме того, старший брат чемпиона России в составе московского «Спартака» Владислава Дуюна Владимир сообщил о смерти футболиста в возрасте 49 лет. По словам родственника, бывший хавбек полтора года страдал от тяжелой болезни — рака поджелудочной железы.

Также пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила о смерти победительницы мирового первенства 1954 года в командном многоборье Тамары Жалеевой. Спортсменка ушла из жизни в возрасте 94 лет.

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