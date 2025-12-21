Баскетбольное дерби Москвы: как завершилось противостояние ЦСКА и МБА-МАИ

21 декабря в баскетбольной Единой лиге ВТБ состоялось первое столичное дерби сезона. В «Баскет Холле Москва» ЦСКА принимал МБА-МАИ. Как завершилась встреча, история противостояния этих команд, что сказали тренеры после поединка — в материале NEWS.ru.

Чем известен клуб МБА-МАИ

Профессиональный баскетбольный клуб МБА был учрежден Федерацией баскетбола Москвы в мае 2013 года. Осенью команда начала свой путь в Высшей лиге, где сразу заняла второе место. С 2015 года МБА выступал во втором по значимости российском дивизионе — Суперлиге-1, где наивысшим достижением стали выходы в 1/4 финала в сезонах-2017/18 и -2020/21.

В 2022 году коллектив подал заявку на вступление в Единую лигу ВТБ, которая была одобрена. В первом же сезоне МБА занял пятое место в регулярном чемпионате и смог выиграть одну игру в четвертьфинальной серии у «Зенита». Следующие два года получились чуть менее удачными — 12-е место и поражение в финале плей-ин турнира за выход в решающую стадию.

Во многом благодаря лимиту на легионеров коллектив успешно выступает в Кубке России — бронзовые медали в сезонах-2022/23 и -2024/25. В этом турнире разрешается включать в заявку не более двух иностранных игроков, что играет на руку МБА. Все 16 игроков основного состава — россияне.

В 2024 году МБА и институт МАИ объединили усилия для развития университетского спорта и профессионального баскетбола.

«Мы уже подали заявку на переименование в МБА-МАИ. Мы уже в прошлом сезоне сотрудничали с этим вузом, а теперь эта коллаборация выходит на топ-уровень», — говорил генеральный директор клуба Игорь Кочарян.

История противостояния ЦСКА и МБА-МАИ

МБА-МАИ ни разу не смог одолеть ЦСКА за недолгую историю противостояния клубов, которая насчитывает 11 матчей. Лучшим результатом стала игра в 2023 году, в которой команда проиграла со счетом 98:105 — МБА смогли довести дело до овертайма.

Как завершилась встреча ЦСКА — МБА-МАИ

С самого старта армейцы уверенно захватили преимущество и довели его до двузначного. Уже через шесть с половиной минут ЦСКА вел со счетом 15:5, а к концу первого отрезка — 19:9. Очень результативной получилась вторая четверть, в которой команды набрали в два раза больше очков, чем в первой, — 35:20. На перерыв ЦСКА ушел почти с двукратным преимуществом — 56:29.

Несмотря на большой отрыв, армейцы выиграли и следующие два отрезка. По ходу матча преимущество ЦСКА достигало «+43», но в конечном итоге был зафиксирован счет 97:58. Шестой успех подряд в Единой лиге ВТБ позволил красно-синим выйти в единоличные лидеры регулярки.

Что сказали тренеры после игры ЦСКА — МБА-МАИ

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис на послематчевой пресс-конференции заявил, что наслаждался серьезной игрой команды с первой до последней минуты. Он отметил, что ошибки, которые совершали игроки, были ошибками на правильном пути.

«Знаю, что болельщики любят, когда команда переваливает за сотню в нападении, но для меня как тренера было гораздо важнее то, что мы не дали сопернику набрать 60», — добавил Пистиолис.

Наставник МБА-МАИ Василий Карасев заявил, что с такими командами, как ЦСКА, нужно защищаться все 40 минут. Он отметил, что в коллективе есть пять-шесть человек, которые способны поддерживать этот высокий уровень.

«Сегодня было море промазанных свободных бросков из-под кольца — с такими командами их нужно попадать. Конечно, ЦСКА постоянно оказывает давление на грани фола, но мы все равно находили эти атаки», — сказал Карасев.

