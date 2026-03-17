ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 206 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).

В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 16 марта до 07:00 мск 17 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 206 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по 28 и 18 украинских беспилотников над территориями Краснодарского края и Крыма, по 12 и 9 БПЛА — над Смоленской и Калужской областями. Еще по восемь, шесть и четыре сбили над Белгородской, Ростовской и Ленинградской областями.

Также три беспилотника уничтожили над территорией Астраханской области, один — над Адыгеей. Еще 12 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под Севастополем из-за сбитого БПЛА. По его словам, в ночь на 13 марта над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время. Никто не пострадал.