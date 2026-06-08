Аэропорт в Тегеране внезапно закрылся для полетов Аэропорт имени имама Хомейни в Тегеране остановил работу из-за атак на Израиль

Международный аэропорт Тегерана имени имама Хомейни объявил о временной приостановке всех рейсов до особого распоряжения, сообщается в заявлении воздушной гавани. Причиной названо нанесение Ираном ударов по Израилю.

Власти страны также закрыли воздушное пространство на западе Ирана по соображениям безопасности. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за официальными уведомлениями.

В соответствии с уведомлением Организации гражданской авиации, опубликованным 8 июня 2026 года, все рейсы международного аэропорта Имама Хомейни временно прекращены до особого распоряжения, — говорится в заявлении.

Представитель Организации гражданской авиации Маджид Ахван пояснил, что ограничения вводятся до последующего уведомления. Ситуация остается напряженной в связи с продолжающимися военными действиями.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что смогла перехватить все ракеты, запущенные из Ирана. При этом военные отметили появление дополнительных ракетных угроз в направлении страны. Система противовоздушной обороны Израиля в настоящее время выявляет и перехватывает все угрозы. Командование тыла оценило ситуацию и разрешило населению покидать охраняемые территории во всех районах страны.