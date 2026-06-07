Израиль объявил об успешном отражении атаки Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что смогла перехватить все ракеты, запущенные из Ирана. При этом военные отметили появление дополнительных ракетных угроз в направлении страны. Система противовоздушной обороны Израиля в настоящее время выявляет и перехватывает все угрозы.

При этом Командование тыла оценило ситуацию и разрешило населению покидать охраняемые территории во всех районах страны. Тем не менее израильтянам рекомендовали оставаться вблизи них.

Ранее спикер меджлиса Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что продолжение морской блокады Ирана и новые израильские атаки на Ливан развязывают руки иранским вооруженным силам для ответных ударов. Своими действиями они продемонстрировали, что не понимают никакого другого языка, кроме языка силы.

До этого ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала на юге сектора Газа командира спецподразделения «Нухба» движения ХАМАС Сакра Абу Карима. Он был одним из лидеров нападения на район израильского кибуца Кисуфим во время атаки 7 октября 2023 года.