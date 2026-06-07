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07 июня 2026 в 20:32

В Иране назвали законные цели после ударов Израиля по Бейруту

Спикер Галибаф: базы США и Израиля станут целями Ирана после удара по Бейруту

Мохаммад-Багер Галибаф Мохаммад-Багер Галибаф Фото: Icana/Keystone Press Agency/Globa Look Press
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Продолжение морской блокады Ирана и новые израильские атаки на Ливан развязывают руки иранским вооруженным силам для ответных ударов по базам США и Израиля в регионе, заявил спикер меджлиса Исламской Республики (однопалатного парламента) Мохаммад-Багер Галибаф на своей странице в соцсети Х. Своими действиями США и Израиль продемонстрировали, что они не понимают никакого другого языка, кроме языка силы, подчеркнул он.

Морская блокада Ирана и то, что сегодня США дали зеленый свет [для ударов по Ливану] сионистскому режиму (имеется в виду Израиль. — NEWS.ru), превращают американские и израильские базы и активы в регионе в законные цели, — написал он.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Пэт Фэллон (республиканец от Техаса), входящий в комитет по делам вооруженных сил и спецкомитет по разведке, выразил мнение, что возобновление ударов по территории Ирана неизбежно. Он ответил на вопрос о целесообразности переговоров вместо военных действий.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его предложения по урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, предусматривают отсутствие у Тегерана ядерного оружия. По словам главы Белого дома, представители СМИ неверно представили содержание предложенной сделки.

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