В Иране назвали законные цели после ударов Израиля по Бейруту Спикер Галибаф: базы США и Израиля станут целями Ирана после удара по Бейруту

Продолжение морской блокады Ирана и новые израильские атаки на Ливан развязывают руки иранским вооруженным силам для ответных ударов по базам США и Израиля в регионе, заявил спикер меджлиса Исламской Республики (однопалатного парламента) Мохаммад-Багер Галибаф на своей странице в соцсети Х. Своими действиями США и Израиль продемонстрировали, что они не понимают никакого другого языка, кроме языка силы, подчеркнул он.

Морская блокада Ирана и то, что сегодня США дали зеленый свет [для ударов по Ливану] сионистскому режиму (имеется в виду Израиль. — NEWS.ru), превращают американские и израильские базы и активы в регионе в законные цели, — написал он.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Пэт Фэллон (республиканец от Техаса), входящий в комитет по делам вооруженных сил и спецкомитет по разведке, выразил мнение, что возобновление ударов по территории Ирана неизбежно. Он ответил на вопрос о целесообразности переговоров вместо военных действий.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его предложения по урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, предусматривают отсутствие у Тегерана ядерного оружия. По словам главы Белого дома, представители СМИ неверно представили содержание предложенной сделки.