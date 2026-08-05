Армия Израиля убила человека на кладбище в Ливане Один человек погиб после удара ЦАХАЛ по кладбищу в Ливане

По меньшей мере один человек, еще 11 получили ранения в результате израильского авиаудара по населенному пункту Тибнин на юге Ливана погиб, передает ливанское агентство NNA. По информации агентства, снаряд поразил территорию кладбища.

Журналисты уточнили, что после попадания боеприпаса на территории кладбища вспыхнуло возгорания. Других данных о разрушениях агентство не привело.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о начале точечных ударов по южным районам Ливана. В ведомстве уточнили, что атака предпринята в ответ на нарушения перемирия со стороны движения «Хезболла».

Кроме того, президент Ливана Джозеф Аун на встрече в Белом доме с главой США Дональдом Трампом заявил о стремлении окончательно урегулировать разногласия с Израилем. Ливанская сторона подтвердила приверженность рамочному соглашению, подписанному в Вашингтоне.

Кроме того, источник заявил, что создание «пилотных зон» на юге Ливана, откуда планируется вывод израильских войск, нацелено на разоружение движения «Хезболла». При этом окончательные параметры этого проекта на данный момент не установлены.