Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 17:38

В ООН предрекли масштабную гуманитарную катастрофу из-за явления Эль-Ниньо

ООН: около 50 млн человек рискуют столкнуться с голодом из-за явления Эль-Ниньо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Почти 50 млн человек рискуют столкнуться с голодом в ближайшие два года из-за явления Эль-Ниньо — колебания температур в Тихом океане, оказывающего влияние на глобальный климат, сообщили на сайте Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Прошлое Эль-Ниньо, которое наблюдалось в 2015–2016 годах, повлияло на продовольственную безопасность 60–100 млн человек.

Анализ был сосредоточен на 45 странах, уже считающихся государствами, страдающими от нехватки продовольствия, где Эль-Ниньо окажет значительное влияние на характер выпадения осадков, температуру и возникновение наводнений и засух. В этих странах общее число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия (семьи, неспособные удовлетворить свои ежедневные потребности в пище), возрастет примерно с 225 млн до 274 млн человек, — говорится в сообщении.

По оценке экспертов, наиболее ощутимые последствия Эль-Ниньо затронут отдельные районы Центральной Америки и Южной Африки. Ожидается, что климатическое явление также повлияет на Восточную Африку, Южную и Юго-Восточную Азию.

Ранее в ООН подсчитали, что 2,69 млрд человек в 2025 году не могли позволить себе полноценный рацион. В среднем правильное питание обходится в $4,28 (336 рублей) на человека.

Мир
Тихий океан
Эль-Ниньо
голод
ООН
катастрофы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сообщил о подготовке к сентябрьским выборам
Частые дожди и ночная прохлада до +12: погода в Москве в конце августа
Глава Минобороны Великобритании прибыл в Киев
В Госдуме высмеяли Вайкуле после угроз стрелять из автомата в россиян
Россия превысила производство ракет по сравнению с комплексами Patriot
«Показала самое дно»: продюсер о мечтающей пойти стрелять в россиян Вайкуле
Памфилова доложила Путину, как проходила жеребьевка партий в бюллетене
Небензя указал на позицию стран ЕС в одном вопросе
«Террор»: Небензя рассказал, что Киев хочет сделать с ЗАЭС
Вайкуле заявила, что готова воевать против россиян
Политолог объяснил, зачем Зеленский врет о потерях ВСУ
Небензя раскрыл, на что делает ставку Украина в конфликте
Ворота сломали череп дошкольника: кто виноват в смерти мальчика?
Петербуженка заявила о своих правах на наркотики и разделась догола
Небензя заявил, что Запад использует Украину для войны в Африке
Армия Израиля убила человека на кладбище в Ливане
В одном из регионов России запустили радиооповещение о БПЛА на трассе
В Роскосмосе выступили с заявлением после возгорания в ЦНИИмаш
Мать пилота рассказала о ситуации с экипажем Cessna 182 в тайге
Раскрыто состояние пострадавшего от удара БПЛА в Донецке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.