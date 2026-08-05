В ООН предрекли масштабную гуманитарную катастрофу из-за явления Эль-Ниньо ООН: около 50 млн человек рискуют столкнуться с голодом из-за явления Эль-Ниньо

Почти 50 млн человек рискуют столкнуться с голодом в ближайшие два года из-за явления Эль-Ниньо — колебания температур в Тихом океане, оказывающего влияние на глобальный климат, сообщили на сайте Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Прошлое Эль-Ниньо, которое наблюдалось в 2015–2016 годах, повлияло на продовольственную безопасность 60–100 млн человек.

Анализ был сосредоточен на 45 странах, уже считающихся государствами, страдающими от нехватки продовольствия, где Эль-Ниньо окажет значительное влияние на характер выпадения осадков, температуру и возникновение наводнений и засух. В этих странах общее число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия (семьи, неспособные удовлетворить свои ежедневные потребности в пище), возрастет примерно с 225 млн до 274 млн человек, — говорится в сообщении.

По оценке экспертов, наиболее ощутимые последствия Эль-Ниньо затронут отдельные районы Центральной Америки и Южной Африки. Ожидается, что климатическое явление также повлияет на Восточную Африку, Южную и Юго-Восточную Азию.

Ранее в ООН подсчитали, что 2,69 млрд человек в 2025 году не могли позволить себе полноценный рацион. В среднем правильное питание обходится в $4,28 (336 рублей) на человека.