Россия превысила производство ракет по сравнению с комплексами Patriot NYT: Россия ежемесячно запускает около 120 баллистических ракет

Россия ежемесячно применяет больше баллистических ракет, чем производится снарядов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает The New York Times со ссылкой на оценки украинских разведывательных служб. По данным издания, российские войска продолжают устанавливать рекорды по масштабам воздушных атак, используя уязвимости в ослабленной системе украинской противовоздушной обороны.

Россия выпускает около 120 баллистических ракет в месяц, что превосходит общий объем производства американских перехватчиков Patriot, — отмечается в публикации.

Ранее The National Interest сообщал, что Военно-космические силы России сохраняют статус сильнейших в Европе и располагают крупнейшим на континенте парком фронтовой авиации. В публикации отмечается, что основу российских ВКС составляют современные многоцелевые боевые самолеты. В первую шестерку рейтинга также вошли Турция, Великобритания, Франция, Италия и Германия.

Между тем военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что США не планируют передавать Украине лицензию на производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, эти ракеты производятся только в США, а доступ к технологиям Вашингтон готов предоставлять лишь проверенным союзникам.