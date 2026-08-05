Ворота сломали череп дошкольника: кто виноват в смерти мальчика?

Семилетний петербуржец Миша (имя изменено) мечтал попасть на футбольную площадку, где его уже ждали друзья. Но путь, которым он пользовался не впервые, оказался смертельной ловушкой. В разгар лета мальчика похоронили. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой трагедии.

Дорога на футбольное поле

30 июня Мише исполнилось семь лет. В сентябре он готовился пойти в первый класс. Мальчик жил неподалеку от дома № 27 на Коломенской улице и почти каждый день бегал играть в футбол на площадку, расположенную в закрытом дворе.

Попасть туда было непросто. Каждая из трех арок дома была перекрыта воротами и калитками, ключи имелись только у жителей и арендаторов. При этом сама спортивная площадка принадлежала районной администрации и, согласно размещенной там табличке, была открыта для посещения с 8:00 до 22:00.

По словам близких семьи, дети нередко попадали во двор через узкий проем между металлическим прутом ворот и стеной. Так же поступал и Миша.

22 июля, не дождавшись, пока кто-нибудь откроет калитку, мальчик снова попытался пролезть через щель. Но в этот раз застрял.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Признался в неосмотрительности

В этот момент местный житель, сидя в своем автомобиле Peugeot, нажал кнопку дистанционного открытия ворот. Позже он признался следователям, что сделал это еще до того, как ворота оказались в поле его зрения.

«Я сел в свое авто и нажал кнопку открытия ворот, когда они еще не были в поле моего зрения. Выезжал из арки и увидел пострадавшего ребенка. Его голову зажало между стеной и воротами. Позвонил в 112 и ждал сотрудников скорой и полиции», — рассказывал мужчина на допросе.

Конструкция пришла в движение. Испугавшись, Миша не успел выбраться. Ворота зажали его голову между металлическим прутом и стеной.

Все это происходило на глазах других детей. На крики ребенка сбежались взрослые, однако остановить механизм никто не смог. По словам очевидцев, водитель несколько минут оставался в машине. Вышел он из нее лишь после того, как его окликнул дворник.

Мальчика освободили и доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга и переломом основания черепа. Врачи провели трепанацию, однако спустя несколько дней ребенок умер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Дом стал пустым»

После гибели мальчика у ворот появился стихийный мемориал из цветов и игрушек. Одновременно начались споры о том, законно ли вообще была организована система доступа во двор.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Водитель автомобиля проходит по нему подозреваемым, ему грозит до двух лет лишения свободы. Одновременно прокуратура, жилищная инспекция и следствие проверяют законность установки и техническое состояние ворот. Если будут выявлены нарушения, конструкцию могут демонтировать.

Мама погибшего мальчика в начале августа впервые публично обратилась после трагедии. Она заявила, что надеется на ответственность всех, по чьей халатности и невнимательности случилась эта трагедия.

«Сейчас мне невыносимо тяжело, дом стал пустым, а улицы — безжизненными. Это страшное испытание, и я не знаю, за что Всевышний так жестоко наказал нас. Я лишь очень надеюсь, что те, по чьей халатности и невнимательности случилась эта трагедия, те, кто оставляет опасные щели в ограждениях, и тот, кто бездумно нажал на пульт ворот, не убедившись в безопасности ребенка, — ответят за содеянное перед Богом и законом. Миша, я очень люблю тебя, и эта пустота без тебя никогда не заполнится», — заявила женщина в своем открытом письме, опубликованном на сайте «КП-Санкт-Петербург».

Близкие семьи также недоумевают из-за комментариев некоторых жителей дома, которые писали, что посторонним «нечего здесь ходить», и рассказывают, что мемориал в память о Мише регулярно убирают.

Родные мальчика надеются, что расследование установит все причины произошедшего, а трагедия станет поводом сделать дворы безопаснее, чтобы подобное больше не повторилось.

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