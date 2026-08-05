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05 августа 2026 в 16:21

У гольф-клуба Трампа арестовали вооруженного мужчину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Калифорнии вблизи гольф-клуба американского лидера Дональда Трампа задержали вооруженного мужчину, сообщает Минюст США. Отмечается, что 38-летний Жанин Джон Таэле несколько раз появлялся на этой местности и фотографировал территорию.

Задержанный заявил, что работает в Госдепартаменте и посещал гольф-клуб для обеспечения безопасности. Кроме того, он сам признался, что в его автомобиле лежит заряженный пистолет.

Правоохранительные органы предъявили Таэле обвинение в хранении незарегистрированной короткоствольной винтовки. Самое суровое наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до десяти лет. Полицейские пока не нашли доказательств, что его действия были связаны с визитом Трампа.

Ранее Трамп пригрозил Ирану ударом в случае закрытия Ормузского пролива. По словам главы Белого дома, действия США будут крайне серьезными, если иранское правительство отойдет от договоренностей.

Также политолог-американист Малек Дудаков заявил, что администрация США оказалась в тупиковой ситуации в противостоянии с Ираном. Он отметил, что Трамп не нашел эффективного решения ближневосточного кризиса.

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