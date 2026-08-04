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04 августа 2026 в 14:25

«Трамп истерит»: политолог об итогах противостояния США и Ирана

Политолог Дудаков: Трамп до сих пор не понимает, как выйти из войны с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Global Look Press
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Администрация США оказалась в тупиковой ситуации в противостоянии с Ираном, а глава Белого дома Дональд Трамп мечется из стороны в сторону, не находя эффективного выхода из ближневосточного кризиса, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, военная эскалация не принесла желаемых результатов для Соединенных Штатов.

Ситуация для администрации Трампа безвыходная. Чиновники попытались снова отбомбиться и устроить военную эскалацию на Ближнем Востоке. Это им не помогло. Очевидно, что военно-технические ресурсы США кончаются. Конечно, есть возможность устроить полномасштабную эскалацию с наземной операцией, но это окончательно добьет рейтинги Трампа в канун выборов. Соответственно он пытается трепыхаться в этой безвыходной ситуации, постоянно истерит и мечется. Это только ухудшает его положение. Глава Белого дома и его команда оказались в настоящем цугцванге. Вашингтону нужно принимать условия Тегерана на переговорах. Продолжение войны — это крайне непопулярная мера в США, и она приведет к росту цен на топливо. То есть это реально тупиковая ситуация, — сказал Дудаков.

Ранее представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что США и Иран обмениваются проектами соглашений через посредников. По его словам, пока нет никаких планов по проведению прямых переговоров между сторонами.

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