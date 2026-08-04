Семья пропавшего в Черногории петербуржца подала заявление в полицию

Семья 21-летнего музыканта Георгия Соломатина из Санкт-Петербурга, который пропал в черногорском городе Бар, подала заявление в полицию, сообщается в группе «Сутоморе — Бар — Черногория, и вокруг» в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена). По словам родственников, молодой человек носит очки, его рост — около 190 сантиметров.

После того, как россиянин вышел из дома в пятницу 31 июля, о нем нет информации. Он не отвечает на звонки и на сообщения. Как рассказал местному порталу Jedro.Bar отец пропавшего Иван Соломатин, его сын «тихий молодой человек, занимается музыкой». В прошлом году окончил Среднюю музыкальную школу в Подгорице.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Соломатина могут удерживать в секте. По сведениям канала, религиозный культ охотится на талантливую молодежь. Представители секты, как уточнила Baza, заманивают молодых людей к себе под предлогом квартирников.

До этого стало известно, что Соломатин загадочно пропал сразу после концерта группы «Мумий Тролль». В последний раз камеры наблюдения зафиксировали россиянина в городе Бар — перед тем, как он выехал в Будву. В поисках задействовано более 1000 волонтеров.