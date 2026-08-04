Россиянин загадочно исчез сразу после концерта группы «Мумий Тролль»

Россиянин загадочно пропал после концерта группы «Мумий Тролль» в Черногории, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, 21-летний музыкант Георгий Соломатин из Санкт-Петербурга 31 июля поехал из города Бар в Будву, которые находятся друг от друга на расстоянии 40 километров.

После концерта мужчина исчез — от него перестали поступать сообщения. В последний раз камеры наблюдения зафиксировали россиянина в городе Бар — перед тем, как он выехал в Будву. На нем были белая футболка, серые шорты, черные кеды и зеленая панама.

В поисках задействовано более 1000 волонтеров. Они прочесывают места вдоль трассы, осматривают придорожные кафе и оставляют там листовки с информацией о пропавшем музыканте. Уточняется, что семья Соломатина переехала в Черногорию около 10 лет назад. Его отец занимается ремонтом авто, а мать — дизайнер.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Белграда внутри чемодана обнаружили останки россиянки Людмилы Турковой, которая пропала в сербской столице 25 июля. Подозреваемых в убийстве задержали. Подруга девушки подтвердила ее гибель и объявила о сборе средств для отправки тела в Россию и похорон.