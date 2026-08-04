Фотография Путина обернулась сроком для пенсионерки с Украины На Украине пенсионерке дали два года условного срока за посты в «Одноклассниках»

На Украине пенсионерку приговорили к пяти годам лишения свободы — с заменой на два года условного срока — за публикации в соцсети «Одноклассники» в поддержку России, следует из материалов Петропавловского районного суда Днепропетровской области. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, с декабря 2022-го по ноябрь 2023 года она размещала посты с изображениями президента России Владимира Путина, георгиевской лентой и символикой победы в Великой Отечественной войне.

Лицо <…> признать виновным в совершении уголовного правонарушения по части второй статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. На основании части первой, части третьей статьи 75 Уголовного кодекса Украины лицо <…> освободить от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на два года, — сказано в приговоре.

Суд посчитал доказательствами вины публикацию с фотографией Путина и надписью о том, что он «единственный адекватный политик», а также посты о погибших в борьбе с нацизмом и акции «Георгиевская ленточка». Пенсионерку также оштрафовали на $270 (21,6 тыс. рублей) и конфисковали планшет и телефон.

Ранее в украинском городе Дрогобыче двух женщин заставили извиниться за то, что они слушали музыку на русском языке. Конфликт начался с просьбы третьей девушки, которая призвала соседнюю компанию в беседке выключить русскую музыку. Ей отказали, отметив, что всю жизнь говорят на русском языке. Возникла перепалка, была вызвана полиция.