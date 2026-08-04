Еще одна спортивная федерация одобрила возвращение россиян на соревнования FIVB включила мужскую и женскую сборные России в Лигу наций 2027 года

Российские волейбольные сборные примут участие в Лиге наций 2027 года, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. Как сказано в сообщении, Международная федерация волейбола заморозила рейтинг россиян, что обеспечило командам участие в следующем розыгрыше Лиги наций.

Международная федерация волейбола объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования и подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее, — сказано в сообщении.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выступила против ограничений прав российских спортсменов, участвующих в турнирах под эгидой организации. При этом в пресс-службе федерации допустили исключения для отдельных соревнований, если ограничения вводят власти принимающей страны.

До этого сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать с зарубежными коллегами, чтобы в ближайшее время подать заявки на участие в турнирах по классическому и пляжному волейболу в 2027 году. Кроме того, стартует подготовка к отбору на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.