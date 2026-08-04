Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 12:50

Еще одна спортивная федерация одобрила возвращение россиян на соревнования

FIVB включила мужскую и женскую сборные России в Лигу наций 2027 года

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские волейбольные сборные примут участие в Лиге наций 2027 года, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола. Как сказано в сообщении, Международная федерация волейбола заморозила рейтинг россиян, что обеспечило командам участие в следующем розыгрыше Лиги наций.

Международная федерация волейбола объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования и подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее, — сказано в сообщении.

Ранее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) выступила против ограничений прав российских спортсменов, участвующих в турнирах под эгидой организации. При этом в пресс-службе федерации допустили исключения для отдельных соревнований, если ограничения вводят власти принимающей страны.

До этого сообщалось, что Всероссийская федерация волейбола продолжит взаимодействовать с зарубежными коллегами, чтобы в ближайшее время подать заявки на участие в турнирах по классическому и пляжному волейболу в 2027 году. Кроме того, стартует подготовка к отбору на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Спорт
Россия
волейбол
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны последствия нового налета БПЛА на Белгородскую область
Эпидемия Эболы в Конго вышла из-под контроля
Сенатор назвал способ борьбы с кадровым дефицитом в здравоохранении
Стали известны приоритеты стран «Большой семерки»
Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту
Германия не смогла справиться с массовым закрытием пивоварен
Стало известно о подвиге мужчины, который не пережил атаку под Волгоградом
Жительницу Кузбасса задержали за попытку проникнуть в гараж экс-мужа
«Доброе утро, любимый»: Диброва объяснила главное правило крепких отношений
Число погибших детей при атаке ВСУ под Геленджиком выросло до четырех
Курс доллара на бирже впервые с апреля превысил 81 рубль
Раскрыты детали выпуска телевизоров на обанкроченном «Кванте»
Хохотали под агонию котенка: двух малолетних живодеров привели в полицию
Кандидат в депутаты ГД объявил награду в 1 млн рублей за похищенные подписи
Дан прогноз цен на товары с Wildberries после переезда складов в Казахстан
Казанский зооботсад получил экзотическое пополнение
Россиянам дали советы, как купить настоящее оливковое масло
Сборная России по волейболу сделала необычное заявление о чемпионате мира
«Как минимум десяток»: стало известно, кого нашли в толпе мигрантов в Сеуте
Затонувший автомобиль с телами супругов нашли в реке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.