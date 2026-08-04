Блогера Гусейна Гасанова заочно осудили за отмывание денег

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырем годам колонии и штрафу в 1 млн рублей, признав его виновным в отмывании денег, сообщили ТАСС в суде. Срок наказания исчисляется с момента задержания или экстрадиции осужденного. Также суд конфисковал у него нежилое помещение в Пресненском районе стоимостью 46 млн рублей.

Суд решил назначить Гасанову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, со штрафом в размере 1 млн рублей. Назначенное наказание считается заочным. Его срок исчисляется с момента задержания осужденного или его экстрадиции, — сказали агентству.

Прокуратура запрашивала для блогера шесть лет колонии. По версии следствия, Гасанов, будучи ИП, не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей, после чего легализовал часть этих денег через покупку недвижимости в 1-м Красногвардейском проезде на сумму более 68 млн рублей. Уголовное дело рассматривалось в заочном режиме, блогер объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что предприниматель Дмитрий Портнягин отказался признать вину в легализации миллионов рублей. В ходе заседания прокурор зачитал обновленное обвинение, согласно которому фигуранту приписывают отмывание 15,3 млн рублей.