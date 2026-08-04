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04 августа 2026 в 14:24

Армия России освободила еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны РФ: ВС взяли под контроль Бакшеевку в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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ВС России взяли контроль над Бакшеевкой в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что бойцы личного состава 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка, не жалея жизни, отстаивают интересы России. Он также поздравил их с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области. По его словам, противник понес потери и отступил на запад.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что российские войска способны освободить Доброполье до завершения летнего периода. Он подчеркнул, что удары по западным областям Украины также будут влиять на темпы наступления российской армии. По словам военного эксперта, стоит ждать успехов в освобождении территорий, но битва за Донбасс будет продолжаться.

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