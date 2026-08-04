Политолог объяснил критику Залужного в адрес НАТО

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный считает, что НАТО устарела, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. По его словам, именно этим объясняются слова экс-главкома ВСУ о том, что Киеву не стоит рассчитывать на членство в Североатлантическом альянсе.

Залужный считает, что НАТО устарела, а Вооруженные силы Украины стали гораздо более продвинутыми, поэтому нужны другие военные союзы, — пояснил эксперт.

По мнению Корнилова, Залужный является сторонником идеи о создании в Европе собственного военного альянса. В нем, отметил политолог, не будет США, однако в такой блок могут войти Канада, Япония, Украина и прочие страны.

Это не значит, что Залужный вдруг прозрел и считает, что Украине не нужно вступать ни в какие альянсы. Просто, по его мнению, при нынешней администрации в США Украине в целом нет смысла находиться в НАТО, — подчеркнул Корнилов.

Ранее Залужный принял участие в совещании украинских послов в Киеве, на котором обсуждались вопросы евроатлантической интеграции. Глава дипмиссии в Лондоне признал, что Украина никогда не вступит в НАТО, назвав все разговоры о ее членстве «сказками».