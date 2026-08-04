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04 августа 2026 в 15:32

Россиянин схватил за горло и жестоко избил семилетнего мальчика

В Адыгее молодой человек напал на школьника в компьютерном клубе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Адыгее 19-летний молодой человек избил 7-летнего мальчика в компьютерном клубе, пишет Telegram-канал РЕН ТВ. По словам матери пострадавшего Жанны, школьник покупал чипсы, когда к нему подошел незнакомец, начал хватать за горло и поднимать.

Ребенок, вырвавшись, ушел к компьютерам, но юноша подошел к нему снова. Он стал толкать и пинать мальчика, затем вывел его на улицу и избил.

О произошедшем мать узнала от свидетельницы. Жанна приехала на место с отцом ребенка. Женщина рассказала, что группа других молодых людей провоцировала конфликт, а нападавший интересовался, почему она хочет обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что неизвестные избили 11-летнего мальчика в Нижегородской области. Ребенок получил перелом лобной кости и обеих пазух носа, а также ушиб головного мозга. Инцидент произошел в рабочем поселке Юганец. Пострадавшего доставили в Нижний Новгород.

Кроме того, в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении одного из участников драки на детской площадке в Приморском районе. Конфликт произошел у дома № 8 на Аллее Поликарпова из-за ссоры между детьми участников происшествия.

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