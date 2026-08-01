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01 августа 2026 в 23:55

Взрыв в кафе в центре Москвы: кто пронес СВУ, кем были жертвы, подробности

Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Вечером 1 августа в Москве в сталинской высотке на Кудринской площади произошел взрыв в летнем кафе. Что об этом известно, сколько погибших?

Что известно о взрыве в центре Москвы

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). В результате взрыва три человека погибли, 21 человек получил ранения, заявили в НАК.

«1 августа 2026 года в 19:55 мск в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — сообщили в НАК.

Одним из погибших стал сотрудник охраны, который не пропустил внутрь женщину со взрывчаткой, уточнили в НАК. Второй жертвой стала сама женщина, подозреваемая в попытке проноса взрывного устройства. Третьим погибшим числится один из посетителей заведения.

«21 человек получил ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Слова очевидцев, что происходит в центре Москвы

Курьер «Яндекс лавки» рассказал Telegram-каналу «112», что привез заказ в соседнее здание незадолго до взрыва у летнего кафе на Баррикадной в Москве. По словам мужчины, он услышал хлопок, после которого началась эвакуация.

«Там банкет был человек на 50. Хлопок очень сильный был. Люди в крови. На носилках лежали. У одной девушки была истерика», — заявил курьер.

При этом также стало известно, что движение трамваев трех маршрутов в центре Москвы полностью восстановлено, сообщил департамент транспорта столицы в своих социальных сетях. Оно было временно прервано после происшествия на Кудринской площади и отмены ночного велофестиваля.

«Восстановлено движение трамваев Т1, Т2 и А в центре города. Трамваи ходят по своим обычным маршрутам, без изменений», — говорится в публикации.

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