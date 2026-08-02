Путин поздравил российских железнодорожников

Президент России Владимир Путин обратился к работникам и ветеранам железнодорожной отрасли с поздравлениями в честь профессионального праздника. В своем видеообращении он подчеркнул роль РЖД в развитии страны и вклад в обеспечение СВО.

Сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России. Всех, кто своим напряженным добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для нашей страны стратегически важной отрасли, — указал президент.

Глава государства отметил, что железнодорожники успешно справляются с современными вызовами, внедряя в свою работу цифровые технологии и повышая качество перевозок. Он обратил внимание также на вклад РЖД в снабжение войск СВО и жителей приграничья, а также в восстановление сообщения в Донбассе и Новороссии.

Особо Путин выделил значение первой железной дороги Москва — Санкт-Петербург, которой в этом году исполняется 175 лет. Она стала основой для формирования мощной транспортной сети страны и способствовала экономическому росту и укреплению обороноспособности.

Президент поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд и пожелал им новых успехов. Праздник объединяет ветеранов и молодых специалистов, продолжающих дело предшественников.

Ранее Путин в День Военно-морского флота вручил государственные награды военнослужащим ВМФ РФ. Глава государства провел церемонию в Главном адмиралтействе в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург.