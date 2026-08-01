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01 августа 2026 в 19:20

Сенатор разъяснил новый закон об обмене криптовалют

Сенатор Шендерюк-Жидков: криптовалюта запрещена в качестве платежного средства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Криптовалюта по-прежнему не может быть использована в качестве платежного средства, заявил в интервью ИС «Вести» первый заместитель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков. Однако он отметил, что теперь у граждан появится возможность инвестировать в цифровые деньги. Кроме того, в России появится лицензированный криптовалютный обменник.

Криптовалюта по-прежнему не может быть платежным средством на территории Российской Федерации, соответственно, после принятия, вступления в силу закона никто не сможет оплачивать с помощью криптовалюты товары. Другое дело, что теперь обычные граждане, мы с вами сможем криптовалюту инвестировать, сможем криптовалюту хранить, сможем криптовалюту обменивать на так называемые фиатные деньги, то есть в нашем случае с вами рубли, — объяснил сенатор.

Таким образом он прокомментировал принятый Госдумой закон, легализующий обмен криптовалют на российские ценные бумаги. При этом сделки запрещено проводить на основе публичной оферты.

Ранее финансовый эксперт и предприниматель Александр Винник рассказал, что принятие нового закона о легализации криптовалют обеспечит защиту интересов людей, инвестирующих в цифровые активы. По его словам, этот шаг также сократит количество участников рынка, работающих вне правового поля.

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