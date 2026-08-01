В Узбекистане оштрафовали жертву сексуальных домогательств В Узбекистане наказали девушку, которая криком спасалась от домогательств

В Узбекистане оштрафовали 18-летнюю девушку, ставшую жертвой сексуальных домогательств, информирует Jurisora.ru. Поводом для привлечения местной жительницы к ответственности стали ее крики о помощи, которыми она пыталась защититься.

Инцидент произошел 17 июля. В тот день 26-летний тренер одной из спортивных школ встретил в городском парке свою бывшую ученицу, которой недавно исполнилось 18 лет. Мужчина предложил девушке вступить с ним в интимную связь и начал совершать действия сексуального характера. В ответ она начала громко звать на помощь, после чего мужчина скрылся.

Отмечается, что суд арестовал тренера на пять суток, признав его виновным в сексуальных домогательствах. Девушка в свою очередь заплатила денежный штраф в размере 1,236 млн сумов (8212 рублей) по статье за мелкое хулиганство и нарушение общественного спокойствия.

Ранее житель Адыгеи получил штраф в 35 тыс. рублей за оправдание терроризма. Отмечалось, что 18-летний гражданин выложил в социальных сетях видеоролик с последствиями ракетного удара по жилым домам и автомобилям, сопроводив публикацию положительной оценкой произошедшего.