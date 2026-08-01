Суд арестовал топ-менеджера «Газпром энергохолдинг — закупки»

Гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг — закупки» Игорь Мазин заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, следует из картотеки суда Замоскворецкого суда. Инстанция удовлетворила соответствующее ходатайство следствия 1 августа.

Ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворено 01.08.2026, — сказано в сообщении.

Ранее суд арестовал бывшего директора департамента развития промышленности и социально значимых товаров Минпромторга Дмитрия Колобова по делу о хищении при реализации проектов импортозамещения. Во время оглашения постановления об аресте экс-чиновник потерял сознание. По версии следствия, его действия могли причинить ущерб в размере 1 млрд рублей.

Кроме того, ФТС сообщила, что сотрудники подразделения собственной безопасности совместно с коллегами из Южного таможенного управления задержали по подозрению в коррупции заместителя руководителя одного из Центров электронного декларирования. По версии следствия, за денежное вознаграждение он помогал компаниям ускорять оформление грузов и уклоняться от уплаты налогов.