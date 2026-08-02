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02 августа 2026 в 21:03

Мирошник раскрыл, сколько детей погибло от рук Киева с начала года

Мирошник: в 2026 году от рук Киева погибло более 35 детей

Родион Мирошник на пресс-конференции, посвященной докладу Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Родион Мирошник на пресс-конференции, посвященной докладу Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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С начала 2026 года от рук Украины погибло более 35 детей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, еще 300 несовершеннолетних пострадали.

Преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения — это страшное военное преступление, которое совершили украинские изверги. С начала года от рук подопечных [президента Украины Владимира] Зеленского уже погибло более 35 несовершеннолетних детей и около 300 получили ранения, — написал Мирошник.

Отмечается, что 2 августа в результате прицельного удара ВСУ по детской площадке в селе Принцевка Белгородской области погибла 13-летняя девочка. Еще двое несовершеннолетних госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Ранее посол по особым поручениям заявил, что украинские БПЛА за июнь и июль более 35 раз атаковали гражданские автобусы. Это, по его словам, являлось попыткой киевских властей затруднить перемещение мирных жителей.

До этого Мирошник сказал, что ВСУ начали использовать больше видов боеприпасов против мирного населения. С его слов, украинская армия старалась дистанционно заминировать гражданские объекты.

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Украина
Родион Мирошник
дети
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