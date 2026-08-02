Мобилизованного с диабетом похоронили в одних трусах втайне от близких Мобилизованного украинца с диабетом похоронили в одних трусах как неизвестного

Мобилизованного в городе Вишневое под Киевом мужчину нашли мертвым и похоронили как неизвестного, пишет «Страна». По словам брата погибшего, мужчина страдал диабетом и имел проблемы с ногами.

Он утверждает, что сначала родителям сообщили о признании мужчины непригодным к службе и пообещали, что вскоре он вернется домой. Однако позднее его доставили в Нежинский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), прикомандировали к воинской части, а 30 июня связь с ним прервалась. Спустя два дня семье сообщили, что он якобы самовольно покинул часть.

Как пишет издание, тело мужчины обнаружили 18 июля. По утверждению родственника, погибшего нашли в одних трусах, при этом видимых телесных повреждений на нем не было. Через несколько дней его похоронили как неизвестного.

Сейчас проводится ДНК-экспертиза. По данным источника, семья погибшего обратилась в Государственное бюро расследований Украины.

Ранее сообщалось, что сразу восемь категорий украинцев лишились права на отсрочку от мобилизации. Среди них оказались студенты и аспиранты заочной и вечерней форм обучения, а также граждане, которые получают второе или третье высшее образование. Кроме того, ограничения перестали распространяться на многодетных мужчин с задолженностью по алиментам.