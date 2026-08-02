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02 августа 2026 в 21:08

Китай и Индия открыли в Гималаях «ворота» для торговли

SCMP: Китай возобновил работу КПП на границе с Индией в Гималаях

Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press
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Китай и Индия возобновили торговлю в Гималаях, открыв контрольно-пропускной пункт (КПП), сообщает South China Morning Post. Впервые с 2020 года открылся для торговли перевал Натху Ла, пограничный торговый пункт, связывающий индийский штат Сикким с китайским Тибетом.

Он расположен на высоте 4310 метров над уровнем моря. Возобновление маршрута между двумя странами предоставляет торговцам в Сиккиме новый источник дохода. Как утверждает издание, на более высоком уровне этот шаг сигнализирует о перестройке отношений между двумя соседними ядерными державами.

Ранее стало известно, что КНР собирается построить в Тибете «мегаплотину» на реке Ярлунг Цангпо. Эта гидроэлектростанция втрое превзойдет знаменитую ГЭС «Три ущелья» на реке Янцзы. Эксперты предупреждают о рисках для соседних государств и указывают на экологические угрозы.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что безвизовый режим для поездок в Китай будет продлен после истечения годичного срока эксперимента. По его словам, российские туристы не будут нарушать 30-дневный срок пребывания в стране, поэтому КНР нечего опасаться.

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