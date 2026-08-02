Мужчина и подросток пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Мужчина и подросток пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Два человека пострадали в результате атаки украинского дрона на коммерческий объект в городе Короче Белгородской области, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. Одного из них, 16-летнего подростка, доставляют в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма».

В городе Короче беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребенок. <...> 16-летнего юношу с предварительным диагнозом «акубаротравма» для обследования доставляют в детскую областную клиническую больницу, — рассказали в оперштабе.

Пострадавшего мужчину доставили в городскую больницу Белгорода № 2 с множественными ссадинами живота, спины и лица. Также в результате удара были повреждены четыре авто: одно из них загорелось, пламя удалось потушить.

Ранее число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по Белгородской области выросло до четырех человек. Инцидент произошел в селе Казачья Лисица Грайворонского округа.

До этого сообщалось, что трое жителей Белгородской области погибли при атаке ВСУ на сельскохозяйственное предприятие. На месте начали работу оперативные службы.