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28 июля 2026 в 10:40

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале оперштаба. Водителей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям работников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — уточнили в оперштабе.

Ранее ГУП «Крымэнерго» сообщило, что часть населенных пунктов на востоке Крыма осталась без электроснабжения после атак ВСУ на объекты энергетики. В пресс-службе организации подтвердили, что обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова оставалась сложной.

Также украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Керчи, пострадали 10 человек. Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что трое местных жителей госпитализированы, среди них есть ребенок.

До этого в Севастополе временно ограничили электроснабжение. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что мера вынужденная.

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