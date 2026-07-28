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28 июля 2026 в 10:32

Раскрыты последствия ночной атаки дронов на восточную часть Крыма

Часть восточного Крыма осталась без света из-за ночного налета дронов ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Часть населенных пунктов на востоке Крыма осталась без электроснабжения после атак ВСУ на объекты энергетики, передает ГУП «Крымэнерго» в МАКСе. В пресс-службе организации подтвердили, что обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной.

Сегодня ночью энергообъекты восточного Крыма подверглись беспилотной атаке ВСУ, часть населенных пунктов обесточена. Обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова остается сложной, — сказано в публикации.

Ранее украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Керчи, пострадали 10 человек. Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что трое местных жителей госпитализированы, среди них есть ребенок.

До этого в Севастополе временно ограничили электроснабжение. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что мера вынужденная. По его словам, она необходима для предотвращения перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

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