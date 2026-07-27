Названо число пострадавших при атаке ВСУ на Керчь При атаке ВСУ на жилой дом в Керчи пострадали 10 человек

Украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Керчи, в результате чего пострадали 10 человек, сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, трое госпитализированы, среди них есть ребенок.

В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали 10 человек. Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы, — написал советник.

Ранее сообщалось, что свыше сотни мирных жителей, пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины, находятся на лечении в больницах Белгородской области. По информации местных властей, 12 пациентов лежат в реанимации.

До этого стало известно, что украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи в Запорожской области. БПЛА атаковал автомобиль в тот момент, когда бригада медиков возвращалась с вызова.

Губернатор Юрий Слюсарь также сообщил, что число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек. По его словам, спасательные службы обнаружили тела еще трех погибших во время разбора завалов разрушенного после удара БПЛА многоквартирного дома.