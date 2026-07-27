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27 июля 2026 в 13:02

Возросло число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов

Слюсарь: число жертв ударов ВСУ по Ростовской области увеличилось до пяти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в МАКСе. По его словам, спасательные службы обнаружили тела еще трех погибших во время разбора завалов разрушенного многоквартирного дома после удара БПЛА.

Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростов возросло: обнаружены погибшими еще три человека — двое взрослых и один ребенок, — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в границах поврежденных домов после ударов ВСУ в Ростовской области был введен режим ЧС. Слюсарь отметил, что атаке подверглись Ростов и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.

До этого стало известно, что в Удмуртии отражали самую массированную за последнее время атаку БПЛА, силами ПВО было сбито несколько беспилотников. Как передавал глава региона Александр Бречалов, на месте работали оперативные службы, пострадавших нет.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 27 июля российские силы ПВО нейтрализовали более 270 украинских беспилотников. Атаки ВСУ затронули 17 регионов страны.

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