Власти российского региона ввели режим ЧС после атаки ВСУ Слюсарь: режим ЧС ввели в границах поврежденных домов после ударов ВСУ в Ростове

В границах поврежденных домов после ударов ВСУ в Ростовской области был введен режим ЧС, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Он отметил, что атаке подверглись Ростов и Таганрог, а также 4 района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.

Было уничтожено порядка 50 БПЛА. <...> принято решение о введении режима ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь, — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область увеличилось до восьми. Двое получили помощь на месте, шестеро госпитализированы. Состояние одного мужчины тяжелое — у него значительные ожоги и переломы, остальные пациенты в среднетяжелом стабильном состоянии.

До этого стало известно, что в Удмуртии отражают самую массированную за последнее время атаку БПЛА, силами ПВО уже сбито несколько беспилотников. Как передавал глава региона Александр Бречалов, на месте работают оперативные службы, пострадавших нет.

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