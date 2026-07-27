Число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область увеличилось При атаке ВСУ на Ростовскую область пострадали восемь человек

Число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область увеличилось до восьми, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его уточненным данным, двое получили помощь на месте, шестеро госпитализированы. Состояние одного мужчины тяжелое — у него значительные ожоги и переломы, остальные пациенты в среднетяжелом стабильном состоянии.

В Ростове в результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы, — написал он.

Жители многоквартирных домов эвакуированы, 56 человек находятся в пункте временного размещения, где развернут медицинский пункт. Повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, одно социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что четыре человека пострадали за прошедшие сутки при ударах ВСУ. По его словам, трое получили ранения при атаке на Рыльск, еще один — при атаке на село Мазеповка.