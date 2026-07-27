ВСУ предприняли массированную атаку на российский регион Глава Удмуртии Бречалов заявил о самой массированной атаке БПЛА на регион

В Удмуртии отражают самую массированную за последнее время атаку БПЛА, силами ПВО уже сбито несколько беспилотников, сообщил в МАКСе глава региона Александр Бречалов. На месте работают оперативные службы, пострадавших пока нет.

Друзья, вижу ваши сообщения: в настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики, — написал Бречалов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 июля ПВО России нейтрализовали более 270 украинских беспилотников. Атаки ВСУ затронули 17 регионов страны. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Удмуртией и Кубанью.

До этого сообщалось, что в Челябинской области ввели режим «Ракетная опасность». Местные власти пояснили, что сигнал гражданской обороны означает реальную угрозу воздушного нападения. Жителям Южного Урала рекомендовали спуститься в подвалы или укрыться в помещениях без окон.