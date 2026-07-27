Машина скорой помощи попала под удар ВСУ в российском регионе Беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи в Запорожской области

Беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи в Запорожской области, сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения в Telegram-канале. По данным ведомства, БПЛА атаковал автомобиль, когда бригада медиков возвращалась с вызова. Обошлось без пострадавших.

ВСУ вновь атаковали машину скорой помощи в Запорожской области. Инцидент произошел в селе Водяном — медики возвращались с вызова, когда по автомобилю ударил БПЛА. Сотрудники скорой не пострадали, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в границах поврежденных домов после ударов ВСУ в Ростовской области был введен режим ЧС. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что атаке подверглись Ростов и Таганрог, а также четыре района области: Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский.

Позже стало известно, что число жертв ночной атаки ВСУ на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти человек. Как сообщил Слюсарь, спасательные службы обнаружили тела еще трех погибших во время разбора завалов разрушенного после удара БПЛА многоквартирного дома.