Названо число белгородцев, которые остаются в больницах после атак ВСУ

Названо число белгородцев, которые остаются в больницах после атак ВСУ В Белгородской области 111 человек находятся в больницах после атак ВСУ

Свыше сотни мирных жителей, пострадавших в результате атак ВСУ, находятся на лечении в больницах Белгородской области, сообщается в канале регионального правительства на платформе МАКС. По информации местных властей, 12 пациентов лежат в реанимации.

Всего в различных медицинских организациях региона продолжают лечение 111 пострадавших от ударов ВСУ, из которых 12 находятся в реанимации. <...> При необходимости проводятся консультации со специалистами федеральных медучреждений, — отметили в правительстве.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ снова начали использовать методы террористической войны из-за неудач на фронте. По его словам, у Киева ничего не получается на поле боя.

До этого стало известно, что украинский беспилотник ударил по машине скорой помощи в Запорожской области. БПЛА атаковал автомобиль в тот момент, когда бригада медиков возвращалась с вызова. Уточняется, что сотрудники скорой не пострадали.