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27 июля 2026 в 14:46

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Мирошник: Киев вернулся к террористическим методам из-за неудач на фронте

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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ВСУ снова начали использовать методы террористической войны из-за неудач на фронте, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев терпит неудачи на поле боя.

Киев сегодня вернулся именно к ведению террористической войны. У них не получается на поле военных действий, у них не получается побеждать российскую армию, и поэтому они хотят компенсировать каким-то образом в международной информационной повестке, в отчетах перед своими спонсорами, в оболванивании своего же населения, — заявил дипломат.

Мирошник выразил мнение, что главы ВСУ отчитываются перед западными кураторами о борьбе с турбазами в Запорожской области. Они также докладывают о «победах» над студентами в Старобельске, указал он.

Ранее посол также обвинил украинскую армию в атаках на детей, женщин и стариков. По его словам, ВСУ бьют по ним из-за беспомощности на фронте. Мирошник отметил, что Киев не заслуживает прощения.

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