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27 июля 2026 в 11:08

«Их никто не простит»: Мирошник объяснил, почему ВСУ бьют по детям

Мирошник: ВСУ из-за беспомощности на фронте бьют по детям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ВСУ из-за неудач на поле боя бьют по детям, женщинам, старикам и гражданским объектам, сказал в ходе акции в память о детях — жертвах войны в Донбассе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, Украина использует тактику террористов в противостоянии с РФ.

Киев ведет террористическую войну. Они ничего не могут сделать на поле боя. Они воюют с нашими детьми, они бьют по женщинам, старикам и разносят наши гражданские сооружения, но за это они понесут ответственность. За это их никто не простит, и никто не позволит этого забыть, — заявил Мирошник.

Дипломат отметил циничность киевских ударов по гражданским объектам. Он добавил, что цель российского МИД — заставить весь мир узнать о преступлениях ВСУ. По мнению посла, нужно добиться правовой оценки действий Киева.

Ранее Мирошник назвал удар украинской армии по санитарной машине и медицинскому персоналу в Горловке тяжким военным преступлением. Он напомнил, что в ходе атаки пострадали медики и пациент.

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