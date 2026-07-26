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26 июля 2026 в 23:28

В МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по скорой в Горловке

Мирошник назвал удар ВСУ по скорой в Горловке военным преступлением

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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Удар ВСУ по санитарной машине и медицинскому персоналу в Горловке является тяжким военным преступлением, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки были ранены медики и пациент.

(ВСУ. — NEWS.ru) атаковали скорую в Горловке. Ранены медики и пациент. Нанесение ударов по санитарному транспорту и медицинским сотрудникам является тяжким военным преступлением, — заявил Мирошник.

Ранее мэр города Иван Приходько сообщил: четыре мирных жителя погибли в Никитовском районе Горловки ДНР после атаки украинских беспилотников. Градоначальник также выразил соболезнования родным и близким умерших.

До этого система «Купол Донбасса» за сутки нейтрализовала 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над ДНР. Местных жителей призвали немедленно связаться с экстренными службами при обнаружении обломков или взрывоопасных предметов.

Кроме того, мэр Краснодара Евгений Наумов завяил, что при атаке дрона на логистический склад пострадали три человека, их госпитализировали. Кроме того, в нескольких районах города зафиксированы повреждения от падения обломков беспилотников.

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