В МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по скорой в Горловке

В МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по скорой в Горловке Мирошник назвал удар ВСУ по скорой в Горловке военным преступлением

Удар ВСУ по санитарной машине и медицинскому персоналу в Горловке является тяжким военным преступлением, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки были ранены медики и пациент.

(ВСУ. — NEWS.ru) атаковали скорую в Горловке. Ранены медики и пациент. Нанесение ударов по санитарному транспорту и медицинским сотрудникам является тяжким военным преступлением, — заявил Мирошник.

Ранее мэр города Иван Приходько сообщил: четыре мирных жителя погибли в Никитовском районе Горловки ДНР после атаки украинских беспилотников. Градоначальник также выразил соболезнования родным и близким умерших.

До этого система «Купол Донбасса» за сутки нейтрализовала 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над ДНР. Местных жителей призвали немедленно связаться с экстренными службами при обнаружении обломков или взрывоопасных предметов.

Кроме того, мэр Краснодара Евгений Наумов завяил, что при атаке дрона на логистический склад пострадали три человека, их госпитализировали. Кроме того, в нескольких районах города зафиксированы повреждения от падения обломков беспилотников.