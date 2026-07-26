Почти 20 дронов атаковали российский регион за сутки «Купол Донбасса» уничтожил в небе над ДНР 17 беспилотников ВСУ

Система «Купол Донбасса» за сутки нейтрализовала 17 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над ДНР, сообщил оперштаб республики в Telegram-канале. Местных жителей призвали немедленно связаться с экстренными службами при обнаружении обломков или взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 17 дронов противника, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотника самолетного типа. В Минобороны РФ уточнили, что БПЛА сбили над российскими регионами и акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе, который подвергся атаке беспилотников, было полностью ликвидировано. Он напомнил, что тушение пожара продолжалось более двух суток. Губернатор отметил, что благодаря работе пожарных удалось предотвратить распространение огня на гражданские объекты.